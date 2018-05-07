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Поисковики нашли родных погибшего на Кубани в 1942 году морпеха из КЧР
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Поисковики нашли родных погибшего на Кубани в 1942 году морпеха из КЧР 

ТАСС 39 минут назад
КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Краснодарские и карачаево-черкесские поисковики за два дня смогли разыскать родственников морского пехотинца, героически погибшего в 1942 году около Горячего Ключа и больше 75 лет считавшегося пропавшим без вести, сообщил ТАСС в понедельник замруководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев.
" [Несколько дней назад] подняли морпеха из станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии, и уже нашли родственников. В 1942 году, 12 октября, он пропал без вести около горы Фонарь (пригород Горячего Ключа — прим. ТАСС), села Фанагорийского Я позвонил поисковикам в Карачаево-Черкесию, руководитель отряда поехал в Зеленчукскую, и в результате удалось совместными усилиями найти родственников [краснофлотца] — буквально за два дня", — рассказал Порфирьев.
Он уточнил, что найденный боец — Николай Яковлевич Гарковченко 1913 года рождения, служил в 76-й морской стрелковой бригаде. Рядом с его останками были найдены пуговицы с якорями и фляжка с фамилией, по которой и опознали погибшего.
"Его нашли в стрелковой ячейке на хребте, там же было порядка 40 стреляных гильз. Судя по всему, он отстреливался до последнего, из винтовки. Сейчас сложно сказать, как именно он погиб — возможно, прикрывал дорогу или отход", — отметил собеседник.
Он добавил, что торжественное захоронение останков Гарковченко запланировано 22 июня в городе Горячий Ключ. Предполагается, что на церемонию приедут родственники бойца.
Бои у Горячего Ключа
В 1942 году гитлеровская армия рвалась к Черноморскому побережью, чтобы получить выход к портам Новороссийска, Туапсе (стал основной базой Черноморского флота после того, как был оставлен Севастополь), Батуми и доступ к месторождениям нефти на Северном Кавказе и в Закавказье. Один из ключевых рубежей обороны советских войск находился в горах в районе Горячего Ключа, линия фронта в 1942-1943 годах проходила в непосредственной близости от города.
По данным кубанских поисковиков, всего за время Великой Отечественной войны на территории современного Краснодарского края погибли около 500 тыс. солдат, найдены и захоронены тела только 142 тыс. бойцов.
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