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Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона
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Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
«Лучшие игроки сезона в Премьер-Лиге? Гильерме, Кверквелия, Фернандеш», — приводит слова наставника «железнодорожников» sport24.ru.
Отметим, что все трое выступают за «Локомотив».
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