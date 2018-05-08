Геркус: «Локомотив» продлит контакты с тренерами Лоськовым и Пашининым с согласия Семина

4 мая железнодорожники подписали новый контракт с Семиным на один сезон с возможностью автоматического продления еще на год при выполнении задач.

"Здесь надо консультироваться с главным тренером, это его прерогатива. Если никаких возражений с его стороны не будет, то, конечно, контракты продлятся. Я только даю советы и рекомендации, как было два года назад. Моя рекомендация — тот же Лоськов, тогда главный тренер сказал, что можно", — сказал Геркус.

По его словам, «Локомотив» намерен сохранить и арендованного у французского «Лилля» нападающего Эдера. «Сейчас переговоры не ведутся, но будут вестись. Хотели бы его оставить. Сейчас контракт истечет, и надо разговаривать о новом», — рассказал глава клуба.

"Практически понимаем, кто покинет клуб. На 99 процентов уже определили. Всегда клуб покидают люди, и всегда приходят новые. Это живой организм, нет таких клубов, которые никто не покидает", — заявил Геркус.