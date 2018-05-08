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Геркус: «Локомотив» продлит контакты с тренерами Лоськовым и Пашининым с согласия Семина
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Геркус: «Локомотив» продлит контакты с тренерами Лоськовым и Пашининым с согласия Семина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» планирует продлить контракты с членами тренерского штаба Дмитрием Лоськовым, Олегом Пашининым, Саркисом Оганесяном, Юрием Батуренко и Зауром Хаповым, если на это будет согласен главный тренер команды Юрий Семин. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент московского клуба Илья Геркус.
4 мая железнодорожники подписали новый контракт с Семиным на один сезон с возможностью автоматического продления еще на год при выполнении задач.
"Здесь надо консультироваться с главным тренером, это его прерогатива. Если никаких возражений с его стороны не будет, то, конечно, контракты продлятся. Я только даю советы и рекомендации, как было два года назад. Моя рекомендация — тот же Лоськов, тогда главный тренер сказал, что можно", — сказал Геркус.
По его словам, «Локомотив» намерен сохранить и арендованного у французского «Лилля» нападающего Эдера. «Сейчас переговоры не ведутся, но будут вестись. Хотели бы его оставить. Сейчас контракт истечет, и надо разговаривать о новом», — рассказал глава клуба.
"Практически понимаем, кто покинет клуб. На 99 процентов уже определили. Всегда клуб покидают люди, и всегда приходят новые. Это живой организм, нет таких клубов, которые никто не покидает", — заявил Геркус.
5 мая «Локомотив» в матче 20-го тура первенства страны обыграл санкт-петербургский "Зенит" и в третий раз в истории стал чемпионом России.
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