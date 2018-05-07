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Черданцев надеется на прорыв сборной России на ЧМ
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Черданцев надеется на прорыв сборной России на ЧМ 

Мир24 26 минут назад
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира может впервые истории выйти в 1/8 финала, и это станет большим успехом. Таким мнением поделился в интервью телеканалу «МИР» известный футбольный комментатор Георгий Черданцев.
«Все ждут от сборной России каких-то свершений, забывая, что половину чемпионатов мира в нашей современной истории мы просто пропустили, потому что не проходили отбор, а в тех турнирах, в которых мы принимали участие, ни разу не выходили из группы — ни в США, ни в Японии, ни в Бразилии. Очень надеюсь, что мы впервые совершим прорыв и выйдем из группы. Это будет очень большим успехом. Это очень важно. Чем дольше сборная страны, принимающей чемпионат мира, находится в турнире, тем выше интерес со стороны публики», — отметил он.
Вместе с тем Черданцев подчеркнул, что до четвертьфиналов, скорее всего, дойдут те, «кому это положено по рангу», так как на турнирах такого уровня сюрпризов не бывает.
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