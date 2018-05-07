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Сборная США обыграла Германию и вышла в лидеры группы на ЧМХ-2018
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Сборная США обыграла Германию и вышла в лидеры группы на ЧМХ-2018 

Советский спорт 24 минуты назад
У победителей встречи голами отметились Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт.
Голкипер американцев Кит Кинкейд отразил все 22 броска по своим воротам.
Американцы с восемью очками вышли в лидеры группы В, а немцы расположились на шестой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.
В следующем матче турнира сборная США 10 мая сыграет с Латвией, а Германия днем ранее встретится с Южной Кореей.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит с 4-го по 20-е мая в двух датских городах — Копенгагене и Хернинге.
ЧМХ-2018 Групповой этап Группа В  США — Германия — 3:0 (0:0, 2:0, 0:1) Голы: 1:0 — 30' Кэйн (Эткинсон, Годро) 2:0 — 32' Райан (Хьюз, Кэйн) 3:0 — 50' Дебринкэт
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