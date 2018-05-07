Сборная США обыграла Германию и вышла в лидеры группы на ЧМХ-2018

Голкипер американцев Кит Кинкейд отразил все 22 броска по своим воротам.

Американцы с восемью очками вышли в лидеры группы В, а немцы расположились на шестой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче турнира сборная США 10 мая сыграет с Латвией, а Германия днем ранее встретится с Южной Кореей.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит с 4-го по 20-е мая в двух датских городах — Копенгагене и Хернинге.

ЧМХ-2018 Групповой этап Группа В США — Германия — 3:0 (0:0, 2:0, 0:1) Голы: 1:0 — 30' Кэйн (Эткинсон, Годро) 2:0 — 32' Райан (Хьюз, Кэйн) 3:0 — 50' Дебринкэт