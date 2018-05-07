Радимов: нельзя закрывать глаза на то, что Заболотный отобрал очки у «Зенита»

«Заболотный старается до не могу. Когда его только купили, мы говорили, что у него могут возникнуть проблемы, если он не будет забивать. В «Тосно» можно не забить один матч, два, пять, и никто тебе даже слова не скажет. «Зенит» — это немного другая история, команда в каждом матче должна бороться за победу. Соответственно, у нападающего, который играет в «Зените» и не забивает, есть огромная проблема, потому что он находится под прессом как журналистов, так и болельщиков. К этому надо было быть готовым. Переходя в «Зенит», он должен был понимать, что так и будет. Конечно, Заболотному в некоторых моментах не везло, но мы не можем закрывать глаза на то, что он не забил ни одного мяча в чемпионате и отобрал у команды энное количество очков. Он должен быть готов к критике журналистов, специалистов и всех остальных. Помощь Антона в весенней части чемпионата оказалась минимальной. Исправит ли он это? Надо работать над собой. Но очевидно, что «Зениту» не хватало нападающего, который бы забивал голы. Заболотный к этой роли оказался совершенно не готов, и это надо признать. Кредиты можно сколько угодно раздавать, но именно голов Антона не хватило «Зениту» для попадания в условную Лигу чемпионов», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».