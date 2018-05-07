Курбан Бердыев: «Мы с Семаком участвовали в закладке „Казань Арены“

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем 29-го тура чемпионата России против «Уфы» лестно отозвался о наставнике соперников Сергее Семаке . Нынешний тренер «Уфы» выступал за казанскую команду под руководством Бердыева с 2008 по 2010 год. За это время он стал двукратным чемпионом России и победителем Суперкубка страны. — Для начала хотел бы поздравить «Локомотив» и Палыча ( Юрия Семина . — Прим. «СЭ») с чемпионством, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол». — Столько не быть в создаваемой им команде и сделать ее чемпионом — это дорогого стоит. «Локомотив» действительно достоин золотых медалей чемпионата Росссии

Что касается «Уфы», то мы с Семаком участвовали в закладке этого стадиона. Семак — один из самых талантливых тренеров. Замена Карадениза Гекдениза на 61-й минуте (игровой номера турка. — «Прим. СЭ»)? Мы панируем его замену, но не могу сказать когда именно она случится. Встреча на «Казань Арене» пройдет сегодня, начало — 19.30 по московскому времени.

Рубин — Уфа