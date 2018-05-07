Мэр Саранска призвал коллег работать без выходных

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал руководителей администрации, задействованных в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, работать без выходных, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе горадминистрации.

«Военное положение в администрации никто не отменял. Выходные дни — не для нас. С 7:00 и до окончания светового дня все должны быть на объектах. Все работаем!» — сказал Петр Тултаев.

По его словам, сейчас все сотрудники администрации должны пристальнее следить за ходом строительства объектов к мундиалю.

16 мая на стадионе «Мордовия Арена» пройдет третий тестовый матч. Во время второго тестового матча загрузка стадиона составила 50%, на третьем планируется 100% — 44 тысячи человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.

Напомним, российский журналист Юрий Дудь считает стадион «Мордовия Арена» в Саранске самым уютным среди стадионов городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: stolica-s.su