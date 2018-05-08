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Формирование правительства должно пройти максимально быстро, заявил Путин
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Формирование правительства должно пройти максимально быстро, заявил Путин 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Формирование кабмина РФ должно пройти максимально быстро, в нем должен быть профессиональный и инициативный костяк, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевая системообразующая роль здесь будет принадлежать правительству, оно должно быть сильным, ответственным, готовым к последовательным и решительным шагам. Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть профессионального уровня костяк сформирован, способный эффективно, инициативно продолжить уже начатую и включиться в работу. Прежде всего, надо утвердить председателя правительства", — сказал Путин, выступая в ГД.
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