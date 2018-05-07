Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется за „Локомотив“

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он выразил уверенность, что экс-глава клуба Ольга Смородская искренне рада за «железнодорожников».

— Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

— Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

— Она лично вас поздравила? Вы знакомы?

— Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает.

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