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Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется за „Локомотив“
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Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется за „Локомотив“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он выразил уверенность, что экс-глава клуба Ольга Смородская искренне рада за «железнодорожников».
— Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?
— Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.
— Она лично вас поздравила? Вы знакомы?
— Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает.
Илья Геркус — о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской // Ольга Смородская: «Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду»
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