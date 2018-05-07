Светлана Кузнецова: «Если продолжу проигрывать, не думаю, что останусь в теннисе»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова намекнула на возможное завершение карьеры. 32-летняя спортсменка готова играть еще два-три года, но при наличии хороших результатов.

— Я очень далека от нужной формы, только возвращаюсь после операции и пока сосредоточена, чтобы вернуть свою форму и уверенность в собственных силах, — приводит Punto de break слова Кузнецовой. — Мне нужно время.

Я ставлю задачу играть еще два-три года, но но при условии, что буду добиваться хороших результатов. Если продолжу проигрывать, не думаю, что останусь в теннисе. Я хочу играть и быть среди лучших, потому что чувствую силы. Но после 35 я хочу начать новую жизнь.