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Светлана Кузнецова: «Если продолжу проигрывать, не думаю, что останусь в теннисе»
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Светлана Кузнецова: «Если продолжу проигрывать, не думаю, что останусь в теннисе» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российская теннисистка Светлана Кузнецова намекнула на возможное завершение карьеры. 32-летняя спортсменка готова играть еще два-три года, но при наличии хороших результатов.
— Я очень далека от нужной формы, только возвращаюсь после операции и пока сосредоточена, чтобы вернуть свою форму и уверенность в собственных силах, — приводит Punto de break слова Кузнецовой. — Мне нужно время.
Я ставлю задачу играть еще два-три года, но но при условии, что буду добиваться хороших результатов. Если продолжу проигрывать, не думаю, что останусь в теннисе. Я хочу играть и быть среди лучших, потому что чувствую силы. Но после 35 я хочу начать новую жизнь.
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