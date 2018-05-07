«Игра будет сложной»: немецкая сборная тренируется перед матчем со сборной России

Немецкие спортсмены уже опробовали газон футбольного поля Волгоградской физакадемии. Завтра им предстоит поединок с российской сборной на стадионе «Зенит» . О покупке билетов на этот матч многие болельщики позаботились за три месяца до начала.

Футболисты положительно отозвались о волгоградском газоне

Сегодня немцам повезло с погодой и местом. Нависший над городом смог и облака пыли защищали от сильного зноя, а прохладный ветерок с Волги помогал молодым ребятам комфортно разогревать мышцы и оттачивать мастерство владения мячом. Тренировка длилась около полутора часов. По словам тренера сборной Гидо Штрайхсбира, такие выездные игры — отличный повод укрепления дружеских отношений между странами.

Тренер доволен условиями для тренировок и уровнем сервиса в Волгограде

— Сейчас проводится очень много встреч и делегаций между Россией и Германией на различных уровнях, не только в сфере спорта, — рассказывает тренер. — Много мероприятий проходит и между фанатами обеих стран Это позволяет надеяться на то, что отношения будут положительно развиваться и в дальнейшем. Лично я приеду сюда 1 июля и останусь до конца. В тренерском штабе я буду выполнять роль наблюдателя. Хочу отметить, что все условия для тренировки и организация на достойном уровне, начиная от трансфера с гостиницей, заканчивая подготовкой к чемпионату мира по футболу. Мы были в разных странах, включая Бразилию, где проходил чемпионат мира. В сопоставлении условия здесь также прекрасны. Стадион «Волгоград Арена» великолепный. У нас будет шанс посетить его на финале Кубка России.

Сборная Германии — действующий чемпион

Сборная Германии сегодня является действующим чемпионом мира, и в этот раз команда планирует укрепить эту позицию.

— Футбол в Германии — самый популярный вид спорта, и ему уделяется особое внимание. Мы постоянно общаемся с тренерским штабом и главным тренером национальной сборной Германии Йоахимом Лёвом , который положительно оценивает тот настрой, который царит в команде.

Юноши настроены на победу

Сами футболисты из Германии осознают, что завтрашняя встреча будет достаточно сложной.

— Мы хоть и чемпионы, но российская команда тоже очень сильная, — рассказывает игрок сборной Германии Лука Плогман. — Тем не менее мы настраиваемся на серьёзную игру и ожидаем только хороший результат.

После небольшого перерыва юношеская сборная Германии провела мастер-класс для воспитанников «Ротор-Волгоград» 2005 года рождения. В роли временного наставника выступил полузащитник Ян Ауэр.

Ян Ауэр обучает юных «роторовцев» мастерству футбола

— Я и мои коллеги проводили подобный мастер-класс на чемпионате мира в Индии для местных ребят. Волгоградские футболисты еще очень молодые, но им есть куда развиваться. Я видел, что некоторые уже показывают очень хорошие навыки и умения. Российские команды всегда были конкурентоспособными, думаю, что так и должно остаться в будущем. Завтрашняя игра будет очень сложной и последней в этом сезоне. В сентябре мы будем готовиться к соревнованиям в рамках U-19, а также к чемпионату Европы, который пройдёт в Армении.

Встреча сборных России и Германии состоится завтра в 17:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда на стадионе «Зенит».