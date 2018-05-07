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Барабанов: «Не понимаю, что значит „оборонительное звено“»
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Барабанов: «Не понимаю, что значит „оборонительное звено“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Александр Барабанов дал комментарий после победы над Белоруссией (6:0) на ЧМ.
"Не знаю, с чем связано то, что ко мне в звено Шалунова поставили, но в этой команде со всеми можно сыграть, стараемся найти взаимопонимание. Хорошо, что забили сегодня пару голов.
Наше звено вроде как оборонительное? Что значит оборонительное звено? Я этого не понимаю, нападающий должен голы забивать!
Тяжело ли говорить себе, что эти матчи ничего не значат и все самое сложное на турнире впереди? Да нет, следующая игра будет намного серьезнее. Будет время, чтобы подготовиться. Разберем игру чехов и вперед, уже хочется сыграть», -
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