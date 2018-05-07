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«Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука
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«Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», "Спартак" не намерен досрочно разрывать контракт с Романом Пилипчуком, ассистентом Массимо Карреры, несмотря на то, что с 4 мая 51-летний специалист не принимает участия в занятиях команды и работе тренерского штаба.
Соглашение Пилипчука, который 3 мая через «СЭ» объявил, что покинет красно-белых после окончания сезона-2017/18, заканчивается 31 мая этого года. Напомним, что тренер пришел в московский клуб в июне 2016-го в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева. (Вячеслав КОРОТКИН)
Массимо Каррера: «То, как ушел Пилипчук — некрасиво по отношению к „Спартаку“ // Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера // „Спартак“ и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?
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