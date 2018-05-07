Бердыев: «Ребята тоже понимают ответственность перед последней игрой перед болельщиками»

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Наш Футбол». — Во-первых, хотел бы поздравить «Локомотив» с чемпионство, Юрий Палыч столько лет тренирует родную команду, создаваемую им. Прийти и сделать ее чемпионом, это дорогого стоит, поэтому и Юрия Палыч, и ребята, которые долго шли к золотым медалям, они действительно достойны этого. Что касается «Уфы», я очень рад, что вместе с Сергеем Семаком мы участвовали в закладке этого стадиона. С огромным уважением к Сергею отношусь, он один из самых талантливых молодых тренеров. Что касается «Уфы», то она дисциплинированная, организованная. Мы ждем бескомпромиссной игры, я думаю, что ребята тоже понимают ответственность перед последней игрой перед болельщиками. — Замену Карадениза на 61-й минуте планируете? — Мы планируем, но посмотрим, как будет по ходу игры.