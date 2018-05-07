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Бердыев: «Ребята тоже понимают ответственность перед последней игрой перед болельщиками»
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Бердыев: «Ребята тоже понимают ответственность перед последней игрой перед болельщиками» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Наш Футбол».
— Во-первых, хотел бы поздравить «Локомотив» с чемпионство, Юрий Палыч столько лет тренирует родную команду, создаваемую им. Прийти и сделать ее чемпионом, это дорогого стоит, поэтому и Юрия Палыч, и ребята, которые долго шли к золотым медалям, они действительно достойны этого.
Что касается «Уфы», я очень рад, что вместе с Сергеем Семаком мы участвовали в закладке этого стадиона. С огромным уважением к Сергею отношусь, он один из самых талантливых молодых тренеров. Что касается «Уфы», то она дисциплинированная, организованная. Мы ждем бескомпромиссной игры, я думаю, что ребята тоже понимают ответственность перед последней игрой перед болельщиками.
— Замену Карадениза на 61-й минуте планируете?
— Мы планируем, но посмотрим, как будет по ходу игры.
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