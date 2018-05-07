Сергей Семак: Ничья нам не помешает, но победа есть победа 

Неплохой результат с точки зрения того, что «Рубин» нас не обойдет в турнирной таблице, мы останемся выше. Но саму игру и результат абсолютно затмили проводы Карадениза, прекрасного человека и футболиста. Огромную часть своей жизни он посвятил «Рубину» и достоин всяческих похвал и уважения. Я его безмерно ценю и уважаю. Желаю ему реализовать себя в будущем на любом поприще, которое он выберет. Такой карьерой можно гордиться. Он заслужил уважение болельщиков своей самоотдачей, трудом и желанием биться до конца, — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, матч "Рубин" — «Уфа» завершился вничью (0:0).