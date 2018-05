Игрок «Рединга» вбросил аут, находясь в поле в трёх метрах от боковой линии, и никто не заметил

В английском Чемпионшипа произошёл курьёзный случай. Игрок «Рединга» в матче с «Кардиффом» (0:0) после аута ввел мяч в игру из пределов поля, расположившись за границей солнечного света и тени от трибун.

Примечательно, что ни соперники, ни арбитры ничего подозрительного не заметили.

Reading player takes a throw-in from the shade line and not the sideline. How did the ref not see it and second, how did none of the Cardiff players or staff not notice it? #CardiffCity #Cardiff #FPL pic.twitter.com/HYElQVn73e

— #FPL F. C. (@FPL_FC) 6 мая 2018 г.