Вратарь сборной Беларуси Виталий Трус рассказал о матче с Россией

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко часто критикует сборную. Хоккеисты прекрасно представляют возможные последствия.

Сборная России со счётом 6:0 разгромила Беларусь на чемпионате мира в Дании, одержав третью победу подряд. Сразу после окончания встречи главным героем микст-зоны на «Роял-Арене» стал 29-летний вратарь белорусов Виталий Трус, представляющий «Неман» из Гродно. Журналисты буквально облепили Труса, который, по его собственным словам, уже привык к шуткам над своей фамилией.

— Вы, можно сказать, герой. Пропустили шесть шайб, две предыдущие команды, с которыми играла Россия, попустили по семь. — Да, на одну меньше. Может, мог бы ещё меньше пропустить, если бы немножко повезло. В первом периоде пытался, отбивался. Во втором получил «подворотные» голы. Потеряли двух человек прямо на пятаке, как в детском саду. Из-за этого получилось 0:3, игра сломалась.

— Когда бросает Дацюк, вам не страшно? — Нет. Я его бросков раньше никогда не отбивал и не видел. Хорошо русские играли перед воротами, постоянно всё закрывали, большие ребята. Рост 190 см, на коньках — под два метра. Постоянно выглядывал, а у них, наверное, была комбинация: Паша Дацюк выезжает, а они стоят на пятаке и закрывают момент броска. Я два броска просто не видел. Он один раз в штангу попал, ну и забил.

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— Григоренко должны были удалять? — Я не видел самого момента, но у нашего игрока пошла кровь. Значит, он чем-то ему попал, раз пошла кровь. Может, плечом как-то неудачно. Удалили бы — поиграли бы «пять на три», сборная России попробовала бы себя при игре «три на пять». Проверили бы, выстояли бы или нет. Но это удаление ничего бы не решило.

— Вас сильно замучили заголовками из серии «Трус не играет в хоккей»? — Я уже привык. Меня на родине знают, а в России, наверное, не все в курсе, что есть такой вратарь Трус.

— Фамилию менять не хотели? — Нет (смеётся).

— Главный матч на турнире — с Австрией? — Именно. Будем смотреть, как Франция с Австрией сыграют. Будем настраиваться, нужна победа. Иначе нас просто в страну не пустят.

— Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко будет зол? — Он жёстко реагирует на такие вещи, постоянно критикует хоккей. Мы постоянно слушаем его. Давление идёт, но сами понимаете… Надо играть в хоккей, выиграть и остаться в элите.

— Как вам сборная России? — Мне понравилась ваша команда. Я смотрел матчи с Францией, с Австрией. Может, не такие сильные соперники, но у России хорошее взаимодействие, впечатляет игра около ворот, защитники хорошо бросают. Мне даже больше понравилось, как мы со Швецией играли. Россия забила нам одну, две, три и включилась ещё больше.

— И вратарь не пропустил. — Да, они играли до конца. Хороший хоккей, если русские будут так играть дальше, то дойдут до финала и выиграют его. Это олимпийские чемпионы. Запал и энергия наверняка остались.

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— Это же ваш первый матч на чемпионате мира? — Да, мой дебют.

— Не удивились, что вас сразу бросили в пекло и поставили играть матч с Россией? — Очень удивился. В начале было волнение, но потом, вроде, справился. Немножко физически не хватило в конце. Тяжело было, много играли в нашей зоне, крутили, искали передачи. Для вратаря это тяжело. Опять же, постоянная игра за воротами.

— А в чём причина, почему Дэйв Льюис выпустил именно вас? — Сказали, что всё пошло не по плану, не по сценарию. Я опытный парень, в Лиге чемпионов поиграл. Сказали: «Давай, попробуй, почему нет?». Тяжело дебютировать против сборной России, но что есть, то и имеем.