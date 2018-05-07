Льюис: игроки России — невероятно техничные и быстрые, но Беларусь выкладывалась

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги матча с командой России на чемпионате мира-2018.

«Мы с тренерами соберёмся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать.

Почему перемешал звенья? Мы ещё не забивали в формате «5 на 5», так что в атаке звенья не работали. Теперь ещё один матч, где мы не забили в равных составах.

Повод для позитива. Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чём-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне — невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено может забить на инстинкте, и сегодня они это сделали.

Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что они полностью отдаются, но это не приносит результат. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.

Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чём там говорили», — передаёт слова Льюиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов

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