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Кирилл Капризов: «Хорошо, что не пропустили»
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Кирилл Капризов: «Хорошо, что не пропустили» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард сборной России Кирилл Капризов установил окончательный счет в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Белоруссии (6:0), забросив свою четвертую шайбу на турнире. После встречи он отметил, что все главные игры впереди.
— Всего лишь 6:0, а не 7:0. Что с нашей атакой? — вопрос Капризову.
— Не знаю, просто забить не смогли. Но шутки шутками, надо дальше продолжать, двигаться вперед. Самое сложное будет впереди.
— Первый период не показался самым пока сложным на этом турнире?
— Можно, наверное, так сказать. Белорусы очень хорошо играли, много прессинговали, бросали, даже в штангу попали. Хорошо, что не пропустили, а потом забили свои голы.
Павел Дацюк дал вам почитать книгу «Русская пятерка»? Понравилось?
— Крутая книга. Хочу еще фильм посмотреть.
— Как относитесь к такому календарю, когда в стартовых матчах 20:0 получилось?
— Все понимают, что главные матчи будут впереди. Сейчас просто нужно улучшать игру с каждым матчем.
— Не расстроился, что маловато болельщиков на трибунах было?
— Честно говоря, мне так не показалось. Напротив даже, наши болельщики кричали, шумели. Кажется, что только они на трибунах находились, поскольку мы слышали только их.
— К чехам могут присоединиться Пастрняк и Крейчи, освободившиеся после Кубка Стэнли. Можно с ними рассматривать чехов, как главных фаворитов?
— Даже не думал об этом. Придет время — тренеры нам все расскажут. Заканчивается один матч, переключаешься на следующий.
— Вы больше устаете от тренировок или от таких игр, которые были на старте чемпионата мира?
— Стараешься от любой игры удовольствие получить. (Игорь ЕРОНКО)
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