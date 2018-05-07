Есть ли уже такой FMCG-стартап? (Или стоит его создать). Тест Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО

Рынок FMCG (fast moving consumer goods, или товары повседневного спроса) не для слабых духом. Чтобы зарабатывать на нем миллионы, надо быть быстрее, находчивее и технологичнее многочисленных конкурентов. Тест журнала Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО покажет, есть ли у вас способности, чтобы преуспеть в сфере FMCG со своим стартапом (а если его еще нет, то стоит ли его создать).

Бизнес-школа СКОЛКОВО проводит конкурс грантов от компании Unilever на обучение по программе Стартап Академия для состоявшихся и будущих предпринимателей. Успейте подать заявку!