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Есть ли уже такой FMCG-стартап? (Или стоит его создать). Тест Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО
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Есть ли уже такой FMCG-стартап? (Или стоит его создать). Тест Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО 

Inc. 1 час назад
Рынок FMCG (fast moving consumer goods, или товары повседневного спроса) не для слабых духом. Чтобы зарабатывать на нем миллионы, надо быть быстрее, находчивее и технологичнее многочисленных конкурентов. Тест журнала Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО покажет, есть ли у вас способности, чтобы преуспеть в сфере FMCG со своим стартапом (а если его еще нет, то стоит ли его создать).
Бизнес-школа СКОЛКОВО проводит конкурс грантов от компании Unilever на обучение по программе Стартап Академия для состоявшихся и будущих предпринимателей. Успейте подать заявку!
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