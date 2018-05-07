Трус: «В матче с Австрией будем настраиваться на победу, иначе в Белоруссию не пустят»

Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус высказался о разгромном поражении от россиян (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2018. Ранее белорусы проиграли шведам (0:5) и французам (2:6). Россияне выиграли все свои матчи на турнире разгромно и всухую, 20:0 по голам.

«Может, мог бы пропустить еще меньше. В первом периоде пытался отбиваться, во втором периоде голы под воротами. Потеряли человека на пятаке, как в детском саду. От этого случилось 0:3, и наша игра сломалась. Удивился, что играю с Россией. Было тяжело, но справился с волнением. Немножко в концовке подсел физически.

Я таких бросков, как у Дацюка, не отбивал и не выидел. Российская команда хорошо играла под воротами, постоянно закрывали. Мне очень нравится сборная России. Шведы были пассивными, россияне играли до конца, лезли на ворота, сбивали меня. Вполне возможно, что россияне будут в финале.

«Трус не играет в хоккей»? В Белоруссии меня все знают. В России, может, не так все знают. Фамилию менять не хотел.