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Трус: «В матче с Австрией будем настраиваться на победу, иначе в Белоруссию не пустят»
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Трус: «В матче с Австрией будем настраиваться на победу, иначе в Белоруссию не пустят» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус высказался о разгромном поражении от россиян (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2018. Ранее белорусы проиграли шведам (0:5) и французам (2:6). Россияне выиграли все свои матчи на турнире разгромно и всухую, 20:0 по голам.
«Может, мог бы пропустить еще меньше. В первом периоде пытался отбиваться, во втором периоде голы под воротами. Потеряли человека на пятаке, как в детском саду. От этого случилось 0:3, и наша игра сломалась. Удивился, что играю с Россией. Было тяжело, но справился с волнением. Немножко в концовке подсел физически.
Я таких бросков, как у Дацюка, не отбивал и не выидел. Российская команда хорошо играла под воротами, постоянно закрывали. Мне очень нравится сборная России. Шведы были пассивными, россияне играли до конца, лезли на ворота, сбивали меня. Вполне возможно, что россияне будут в финале.
«Трус не играет в хоккей»? В Белоруссии меня все знают. В России, может, не так все знают. Фамилию менять не хотел.
Главный матч на турнире — с Австрией. Еще будем смотреть, как Австрия с Францией сыграет. Будем настраиваться на победу. Иначе в страну не пустят. Президент Белоруссии Лукашенко жестко реагирует. Мы постоянно слушаем. Давление все равно идет. Надо играть в хоккей, выиграть и остаться в элите. Тогда уже будем решать вопросы, кто и что наиграл», — передает слова хоккеиста корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
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