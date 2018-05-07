Ещё
Девятиклассница из Берёзовского завоевала бронзу на турнире по дзюдо в Марокко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девятиклассница из Берёзовского завоевала бронзу на турнире по дзюдо в Марокко 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
Школьница из Берёзовского Вера Сенаторова возвращается домой с семнадцатой Всемирной Гемназиады, которая проходила в Марокко. Там девятиклассница блестяще проявила себя на соревнованиях по дзюдо, но в полуфинале уступила своей сопернице. В весовой категории до 70 килограммов нашу спортсменку одолела бразильянка, которая выиграла два последних Кубка Европы. Тренер Веры объясняет поражение своей подопечной тем, что её оппонентка была более подготовлена.
«Вера уверенно начала и даже выигрывала по ходу встречи, но соперница все же намного опытнее, это и сыграло решающую роль. Бразильянка переломила ход встречи в свою пользу и уже не выпускала инициативу до конца схватки. В целом, выступила Вера очень неплохо, были сильные соперницы в ее весовой категории», — прокомментировал турнир тренер Веры Владимир Пестич.
В борьбе за бронзовую медаль 16-летняя свердловчанка одержала победу над местной спортсменкой, одолев её удушающим приёмом.
Не так давно, в марте, в Екатеринбурге прошёл международный турнир по дзюдо «Большой шлем», где российские спортсмены в первый же день завоевали шесть наград. Также в апреле прошёл Кубок Европы по дзюдо среди кадетов: свердловчанин Сергей Богословских привёз из Тулы бронзовую медаль.
e1.ru: последние новости
Будут перестановки: Медведев предложил кандидатов в новое правительство Ветеран из Двуреченска: «За себя не страшно, а смотреть, как другие горят — очень страшно» В выходные на площади 1905 года до конца праздников закроют парковку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка17
Медведева выступила с официальным заявлением108
Мутко получит неожиданную должность248
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии23
Кабаева дала откровенное интервью195
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение