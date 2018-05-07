Девятиклассница из Берёзовского завоевала бронзу на турнире по дзюдо в Марокко

Школьница из Берёзовского Вера Сенаторова возвращается домой с семнадцатой Всемирной Гемназиады, которая проходила в Марокко. Там девятиклассница блестяще проявила себя на соревнованиях по дзюдо, но в полуфинале уступила своей сопернице. В весовой категории до 70 килограммов нашу спортсменку одолела бразильянка, которая выиграла два последних Кубка Европы. Тренер Веры объясняет поражение своей подопечной тем, что её оппонентка была более подготовлена.

«Вера уверенно начала и даже выигрывала по ходу встречи, но соперница все же намного опытнее, это и сыграло решающую роль. Бразильянка переломила ход встречи в свою пользу и уже не выпускала инициативу до конца схватки. В целом, выступила Вера очень неплохо, были сильные соперницы в ее весовой категории», — прокомментировал турнир тренер Веры Владимир Пестич.

В борьбе за бронзовую медаль 16-летняя свердловчанка одержала победу над местной спортсменкой, одолев её удушающим приёмом.

Не так давно, в марте, в Екатеринбурге прошёл международный турнир по дзюдо «Большой шлем», где российские спортсмены в первый же день завоевали шесть наград. Также в апреле прошёл Кубок Европы по дзюдо среди кадетов: свердловчанин Сергей Богословских привёз из Тулы бронзовую медаль.