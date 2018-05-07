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Льюис о трех поражениях на ЧМ: «Игроки полностью отдаются, но это не приносит результата»
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Льюис о трех поражениях на ЧМ: «Игроки полностью отдаются, но это не приносит результата» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис высказался о разгромном поражении от россиян (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2018. Ранее белорусы проиграли шведам (0:5) и французам (2:6). Россияне выиграли все свои матчи на турнире разгромно и всухую, 20:0 по голам.
«Решим, какой вратарь будет играть в следующем матче. Потом дадим знать. Мы еще не забивали в формате «5 на 5», в атаке звенья не работали. Потому и перетасовал звенья.
Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чем-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне — невероятно техничные и быстрые. Игроки чувствуют себя скверно, потому что полностью отдаются, но это не приносит результата», — передает слова Льюиса корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
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