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Названы самые чистые пляжи Италии
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Названы самые чистые пляжи Италии 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Международный Фонд экологического образования (FEE) присуждает награду на основе 32 различных критериев, включая качество воды, воздействие на окружающую среду, доступность, сервисы и «благоустроенность» в разгар летнего сезона, когда приезжает множество туристов, сообщает The Local.
В 2018 году в итальянском списке появилось 17 новых пляжей, получивших «голубые флаги», а четыре пляжа наоборот — в этот раз их потеряли. В тройке лидеров оказались Лигурия (27 пляжей), Тоскана (19) и Кампания (18). Регион Марке в этом году потерял один флаг, а Апулия и Сардиния — добавили три и два соответственно.
Меньше всего итальянских пляжей, отмеченных «голубым флагом» — в Базиликате (4), Фриули Венеции Джулии (2) и Молизе (1).
Кстати, недавно был опубликован рейтинг самых зеленых городов мира.
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