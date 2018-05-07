Собственную команду КВН планируют создать в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 7 мая. / ТАСС /. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов одобрил идею по созданию в республике собственной команды КВН, помочь в этом согласны североосетинские юмористы, сообщается в понедельник на сайте президента.

"Президент Анатолий Бибилов принял директора Северо— Осетинского государственного театра КВН Сослана Плиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы разработки проекта КВН в Южной Осетии, который бы работал на популяризацию республики и на продвижение бренда «Южная Осетия». Глава Югоосетинского государства, со своей стороны, подчеркнул, что команда КВН очень нужна Южной Осетии, поскольку предоставит большие возможности для молодежи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько лет назад в республике была школьная команда «16+», которая стала призером всероссийской Юниор-лиги КВН. «Исходя из того, что у нас действительно талантливые ребята, есть огромный багаж возможностей, который надо использовать. Я считаю, что КВН в наших условиях реален», — приводятся в сообщении слова Бибилова.

Глава североосетинского театра КВН Сослан Плиев рассказал ТАСС, что в его республике в последние три года игра получила большое развитие — сейчас команда из Владикавказа играет в телевизионной Первой лиге и надеется пройти в высшие дивизионы КВН, в республике создана своя лига, в которой играют и школьники, и молодежь. Игры достаточно популярны у зрителей, причем на игры детских команд приходят семьями, а на взрослых треть зрителей — люди старше 35 лет, чего три года назад не ожидали и сами КВН-щики.

"Развитие КВН — проект долгоиграющий, как минимум на два-три года. Хотелось бы, чтобы у Южной Осетии тоже была своя лига, чтобы играли «на экспорт» — в российских лигах, и мы готовы помогать. Игра в КВН, помимо прочего, это один из способов продвижения страны. Подобный опыт уже был у Абхазии: в Высшей лиге КВН играли «Нарты из Абхазии», и это очень хороший способ брендирования", — отметил Плиев.

Он добавил, что также игра в КВН станет полезным досугом для молодежи. «Из КВН выходят лучшие кризис— менеджеры — это точно. В Южной Осетии в прошлом правительстве был министром финансов человек, который играл в Высшей лиге, действующий министр по делам национальностей Северной Осетии был капитаном команды КВН, могу назвать еще несколько хороших чиновников, которые прошли школу КВН. КВН учит думать, чтобы шутить на разные темы, нужно читать много разного, нужно смотреть самое разное кино, чтобы играть, нужно хоть немного знать про театр, плюс это очень командный вид спорта и это постоянная нехватка времени, работа в непредвиденных ситуациях», — пояснил собеседник агентства.