4 мая в Выборге прошла традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В мероприятии приняли участие студенты средних специальных, высших учебных заведений и учащиеся общеобразовательных учреждений города и района. Всего порядка 600 человек.
Торжественное открытие состоялось на площади Выборгских полков. С приветственным словом к легкоатлетам обратился заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.
Председатель Федерации ветеранов спорта Выборгского района Лидия Алексеевна Васильева пожелала участникам легкого старта и победы. Напомним, Лидия Алексеевна является участницей первой эстафеты, которая состоялась в Выборге в 1946 году.
По результатам индивидуальных и коллективных забегов определены победители:
Девушки 5-7 классов:
победитель первого этапа — Валерия Кац (Гимназия №11);
1 место — СОШ №13;
2 место — Гимназия №11;
3 место — СОШ №10.
Юноши 5-7 классов:
победитель первого этапа — Дмитрий Новожилов (СОШ №10);
1 место — СОШ №10;
2 место — СОШ №13;
3 место — Гимназия №11.
Девушки 8-9 классов:
победитель первого этапа — Виталия Новоторова (СОШ №7);
1 место — СОШ №10;
2 место — СОШ №13;
3 место — СОШ №7.
Юноши 8-9 классов:
победитель первого этапа — Вячеслав Баландин (СОШ №10);
1 место — СОШ №14;
2 место — СОШ №13;
3 место — СОШ №10.
Девушки 10-11 классов:
победитель первого этапа — Румия Абдуллаева (СОШ №13);
1 место — Гимназия №11;
2 место — СОШ №13;
3 место — СОШ №12.
Юноши 10-11 классов:
победитель первого этапа — Александр Хоменко (СОШ №10);
1 место — СОШ №10;
2 место — СОШ №13;
3 место — Гимназия №11.
Девушки ССУЗов и ВУЗов:
победитель первого этапа — Валерия Перминова (Выборгский ф-л ЛГУ им. Пушкина);
1 место — Выборгский ф-л ЛГУ им. Пушкина;
2 место — медицинский колледж;
3 место — Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса.
Юноши ССУЗов и ВУЗов:
победитель первого этапа — Сергей Лавонен (Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса);
1 место — Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса;
2 место — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации;
3 место — Выборгский политехнический колледж «Александровский».