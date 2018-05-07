В Выборге прошла традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета

4 мая в Выборге прошла традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В мероприятии приняли участие студенты средних специальных, высших учебных заведений и учащиеся общеобразовательных учреждений города и района. Всего порядка 600 человек.

Торжественное открытие состоялось на площади Выборгских полков. С приветственным словом к легкоатлетам обратился заместитель главы районной администрации Николай Шишкин

Председатель Федерации ветеранов спорта Выборгского района Лидия Алексеевна Васильева пожелала участникам легкого старта и победы. Напомним, Лидия Алексеевна является участницей первой эстафеты, которая состоялась в Выборге в 1946 году.

По результатам индивидуальных и коллективных забегов определены победители:

Девушки 5-7 классов:

победитель первого этапа — Валерия Кац (Гимназия №11);

1 место — СОШ №13;

2 место — Гимназия №11;

3 место — СОШ №10.

Юноши 5-7 классов:

победитель первого этапа — Дмитрий Новожилов (СОШ №10);

1 место — СОШ №10;

2 место — СОШ №13;

3 место — Гимназия №11.

Девушки 8-9 классов:

победитель первого этапа — Виталия Новоторова (СОШ №7);

1 место — СОШ №10;

2 место — СОШ №13;

3 место — СОШ №7.

Юноши 8-9 классов:

победитель первого этапа — Вячеслав Баландин (СОШ №10);

1 место — СОШ №14;

2 место — СОШ №13;

3 место — СОШ №10.

Девушки 10-11 классов:

победитель первого этапа — Румия Абдуллаева (СОШ №13);

1 место — Гимназия №11;

2 место — СОШ №13;

3 место — СОШ №12.

Юноши 10-11 классов:

1 место — СОШ №10;

2 место — СОШ №13;

3 место — Гимназия №11.

Девушки ССУЗов и ВУЗов:

победитель первого этапа — Валерия Перминова (Выборгский ф-л ЛГУ им. Пушкина);

1 место — Выборгский ф-л ЛГУ им. Пушкина;

2 место — медицинский колледж;

3 место — Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса.

Юноши ССУЗов и ВУЗов:

победитель первого этапа — Сергей Лавонен (Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса);

1 место — Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса;

2 место — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации;

3 место — Выборгский политехнический колледж «Александровский».