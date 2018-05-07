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Источник: ван Ганди покинул «Детройт Пистонс»
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Источник: ван Ганди покинул «Детройт Пистонс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер и президент «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди покинул клуб, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее сообщалось, что владелец «Детройт Пистонс» Том Горс был намерен лишить ван Ганди должности президента по баскетбольным операциям. Ван Ганди противился такому решению. Официального заявления по этому поводу пока не последовало.
Специалист работал с клубом с 2014 года и за 4 сезона только один раз сумел вывести команду в плей-офф. Нынешний регулярный чемпионат «Пистонс» закончили с показателем 39 побед при 43 поражениях.
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