Тренер Чехии: Гертл не приедет на ЧМ, Крейчи и Пастрняк ждут медобследования

Чемпионат.com: последние новости

Трус: привык к заголовкам с моей фамилией, а в России про меня не все знают

Смолов: сказал парикмахеру, чтобы к ЧМ сделала мне самую удачную причёску

Радимов: нельзя закрывать глаза на то, что Заболотный отобрал очки у «Зенита»