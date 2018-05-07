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Тренер Чехии: Гертл не приедет на ЧМ, Крейчи и Пастрняк ждут медобследования
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Тренер Чехии: Гертл не приедет на ЧМ, Крейчи и Пастрняк ждут медобследования 

Чемпионат.com 1 час назад
Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Калоус рассказал, какие игроки могут усилить его команду на чемпионате мира-2018. Сборную могут усилить форварды «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк.
«В среду в Бостоне пройдёт медицинское обследование игроков. Мы заинтересованы в Давиде Пастрняке и Давиде Крейчи, они дали предварительное согласие на участие в ЧМ, но всё будет зависеть от результатов обследования. Томаш Гертл отказался сразу и не приедет на чемпионат мира», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» чешской федерации хоккея.
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