Месут Езил: «Уверен, что полностью восстановлюсь к чемпионату мира-2018»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Езил в своем Твиттере выразил уверенность, что успеет восстановиться к чемпионату мира-2018. Ранее главный тренер канониров Арсен Венгер сообщил, что игрок может не сыграть на мировом первенстве в России из-за травмы спины.

— Жаль, что я пропустил вчерашний матч (против «Бернли» (5:0) в 37-м туре чемпионата Англии. — Прим. «СЭ») из-за травмы спины, — написал Езил. — Мне понадобится некоторое время на лечение, но я уверен, что успею полностью восстановиться до старта чемпионата мира. В нынешнем сезоне 29-летний Езил провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии выступит в группе F, где сыграет с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции.

It's a pity I missed yesterday's match with my back injury. It'll need some time but I'm sure I'll fully recover in time for the World Cup. Once again I'd like to thank our boss. It was an honour playing for you, Mon. Wenger! Thanks for all the memories we shared together. 🙏🏼 pic.twitter.com/8VlfJjJ2EX

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 7 мая 2018 г.