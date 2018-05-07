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В новом правительстве градостроительное направление будет курировать Виталий Мутко
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В новом правительстве градостроительное направление будет курировать Виталий Мутко 

Единый реестр застройщиков 57 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом сообщил Дмитрий Медведев на закрытой встрече с фракцией «Единая Россия», пишет Коммерсант. Фото: www.sochi2014.infosport.ru Как следует из публикации Коммерсанта Игорь Шувалов, курировавший в прежнем составе правительства жилищное строительство, не сохранит свой пост. Его место (должность первого заместителя председателя правительства РФ) займет Антон Силуанов (сейчас — министр финансов). Вице-премьер Дмитрий Козак, курировавший в прежнем составе правительства градостроительную политику, останется в составе руководства правительства. Однако теперь в сфере его компетенции будет находиться промышленность и энергетика. Градостроительную политику в правительстве РФ будет курировать Виталий Мутко (на фото), ранее — вице-премьер по спорту и культуре. Фото: www.tvzvezda.ru Виталии Мутко входит в состав так называемой питерской команды. В 1991 году он возглавил администрацию Кировского района города Санкт-Петербурга. С 1992 по 1996 годы занимал должность заместителя мэра города Санкт-Петербурга — председателя комитета мэрии по социальным вопросам. С 1996 года занимал различные посты в сфере управления спортом, в том числе с 2008 по 2016 годы должность министра спорта РФ, с 2016 года — заместителя председателя правительства РФ.
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