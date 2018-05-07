Украинский футболист опрокинул английский кубок

Радуясь успеху, украинский футболист был весьма неосторожен: он опрокинул английский кубок, врученный команде за победу в чемпионате Англии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В Twitter появился ролик инцидента. На кадрах видно, как испуганные игроки, как и сам Зинченко, смотрят на падающий трофей. Не растерялись лишь организаторы: они поспешили поднять кубок, который остался цел и невредим.

Oleksandr Zinchenko tirando el trofeo de la Premier 😅 pic.twitter.com/Ui3xMd5Wd8

— Footbie España (@footbieES) 7 мая 2018 г.

Для Зинченко такой трофей — первая большая награда. В июле 2016 году он подписал контракт на пять лет с английским клубом.

ФК «Зенит» потратит около 10 миллионов евро на усиление команды.