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Смолов: сказал парикмахеру, чтобы к ЧМ сделала мне самую удачную причёску
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Смолов: сказал парикмахеру, чтобы к ЧМ сделала мне самую удачную причёску 

Чемпионат.com 58 минут назад
Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос, помнит ли все свои голы в карьере, а также рассказал, планирует ли менять имидж перед чемпионатом мира в России.
«Думаю, все свои голы не помню. Хотя у меня их не так много, ха-ха. Вспомнить могу все, но потребуется время или какие-то ассоциации: погода, соперник, событие. Болельщики создали про меня паблик в «ВКонтакте» и скидывают туда разные нарезки моментов, голов — их иногда могу посмотреть. Планирую ли какие-то изменения во внешности к ЧМ? Нет, ничего особенного делать не буду. У меня есть парикмахер, она стрижет меня с 14 лет. Уже сказал ей, чтобы готовила правильную энергетику к чемпионату мира. Это должна быть самая удачная прическа в её жизни», — сказал Смолов в интервью «Чемпионату». Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».
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