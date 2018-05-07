Смолов: сказал парикмахеру, чтобы к ЧМ сделала мне самую удачную причёску

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос, помнит ли все свои голы в карьере, а также рассказал, планирует ли менять имидж перед чемпионатом мира в России.

«Думаю, все свои голы не помню. Хотя у меня их не так много, ха-ха. Вспомнить могу все, но потребуется время или какие-то ассоциации: погода, соперник, событие. Болельщики создали про меня паблик в «ВКонтакте» и скидывают туда разные нарезки моментов, голов — их иногда могу посмотреть. Планирую ли какие-то изменения во внешности к ЧМ? Нет, ничего особенного делать не буду. У меня есть парикмахер, она стрижет меня с 14 лет. Уже сказал ей, чтобы готовила правильную энергетику к чемпионату мира. Это должна быть самая удачная прическа в её жизни», — сказал Смолов в интервью «Чемпионату». Полное интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате».