​Анчелотти: «Возвращение в Серию А? Для меня это не проблема»

Экс-тренер «Милана» Карло Анчелотти прокомментировал возможность возвращения в итальянский чемпионат. Сейчас специалист является свободным агентом — последним местом работы Анчелотти была мюнхенская «Бавария».

"Я хотел бы тренировать клуб", — ответил Анчелотти на вопрос о работе в сборной Италии. «Возвращение в Серию А? Не знаю, что случиться в будущем, но почему бы и нет. Однако сейчас я вижу не так много вариантов для работы на родине».

Ранее итальянская пресса сообщала о переговорах Анчелотти с туринским «Ювентусом».