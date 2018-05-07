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​Анчелотти: «Возвращение в Серию А? Для меня это не проблема»
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​Анчелотти: «Возвращение в Серию А? Для меня это не проблема» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-тренер «Милана» Карло Анчелотти прокомментировал возможность возвращения в итальянский чемпионат. Сейчас специалист является свободным агентом — последним местом работы Анчелотти была мюнхенская «Бавария».
"Я хотел бы тренировать клуб", — ответил Анчелотти на вопрос о работе в сборной Италии. «Возвращение в Серию А? Не знаю, что случиться в будущем, но почему бы и нет. Однако сейчас я вижу не так много вариантов для работы на родине».
Ранее итальянская пресса сообщала о переговорах Анчелотти с туринским «Ювентусом».
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