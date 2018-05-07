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Минздрав выступает за положительную маркировку продуктов питания
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Минздрав выступает за положительную маркировку продуктов питания 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как стало известно, министерство считает затруднительным нанесение цветов, которые могут вызвать дополнительные риски для потребителей и компаний-производителей.
"При разработке приоритетного проекта Министерством здравоохранения России было предложено двигаться путем введения положительной маркировки, при помощи которой решалась бы та же задача, которая стоит перед «светофором», поскольку добровольное нанесение цветов, связанных с дополнительным риском (в частности, красного цвета) представляется достаточно затруднительным. При этом положительный знак может восприниматься более лояльно как потребителями, так и компаниями-производителями", — рассказали в Минздраве.
Ранее СМИ сообщили, что в России летом текущего года стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор».
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