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​Ширер: «Фергюсону предстоит важнейшая схватка в его жизни»
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​Ширер: «Фергюсону предстоит важнейшая схватка в его жизни» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный английский нападающий Алан Ширер прокомментировал новости о состоянии сэра Алекса Фергюсона.
"Ещё в прошлые выходные он награждал памятным трофеем своего в прошлом соперника. Сейчас же ему предстоит битва, важнейшая в его жизни. Меня шокировала новость о том, что он перенёс операцию после кровоизлияния в мозг", — отметил Ширер в своей колонке для The Sun.
"Сэр Алекс Фергюсон повлиял на Премьер-лигу, сделал её такой, какой она есть сейчас — лучшей и самой популярной лигой в мире. Продолжайте бороться, сэр Алекс".
На данный момент экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон находится в отделении интенсивной терапии.
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