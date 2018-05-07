​Ширер: «Фергюсону предстоит важнейшая схватка в его жизни»

"Ещё в прошлые выходные он награждал памятным трофеем своего в прошлом соперника. Сейчас же ему предстоит битва, важнейшая в его жизни. Меня шокировала новость о том, что он перенёс операцию после кровоизлияния в мозг", — отметил Ширер в своей колонке для The Sun.

"Сэр Алекс Фергюсон повлиял на Премьер-лигу, сделал её такой, какой она есть сейчас — лучшей и самой популярной лигой в мире. Продолжайте бороться, сэр Алекс".