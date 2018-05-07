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СМИ: ФК «Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича
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СМИ: ФК «Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича 

RT на русском 54 минуты назад
Руководство московского «Спартака» готово активировать опцию выкупа защитника «Наполи» Николы Максимовича, который выступает в российской команде на правах аренде.
Об этом сообщает Tuttimercatoweb.
По информации издания, неаполитанцы не торопятся садиться за стол переговоров. Итальянский клуб намерен получить не менее прописанных в контракте серба отступных, составляющих €14 млн  Максимович стал футболистом «Спартака» зимой 2018 года, его соглашение с красно-белыми истекает 30 июня.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука.
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