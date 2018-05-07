СМИ: ФК «Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича

Руководство московского «Спартака» готово активировать опцию выкупа защитника «Наполи» Николы Максимовича, который выступает в российской команде на правах аренде.

Об этом сообщает Tuttimercatoweb.

По информации издания, неаполитанцы не торопятся садиться за стол переговоров. Итальянский клуб намерен получить не менее прописанных в контракте серба отступных, составляющих €14 млн Максимович стал футболистом «Спартака» зимой 2018 года, его соглашение с красно-белыми истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука.