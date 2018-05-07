В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился чемпионат по стрельбе среди силовых ведомств региона

По условиям состязаний стрельба из АК-74 велась лежа, стоя и с колена по неподвижным мишеням, расположенным на дистанции от 50 до 100 метров, а из ПМ — по мишеням на расстоянии 10-15 метров.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели чемпионат по стрельбе среди силовых ведомств региона.

Соревнования стрелков проходили на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, на котором более 20 участников боролись за звание самого меткого стрелка из ПМ и АК-74.

По условиям состязаний стрельба из АК-74 велась лежа, стоя и с колена по неподвижным мишеням, расположенным на дистанции от 50 до 100 метров, а из ПМ — по мишеням на расстоянии 10-15 метров.