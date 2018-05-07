Ещё
СМИ: «Спартак» хочет выкупить Максимовича у «Наполи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Спартак» хочет выкупить Максимовича у «Наполи» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Московский ”Спартак” намерен оставить у себя защитника Николу Максимовича, уверяет Ttuttomercatoweb. Права на сербского футболиста принадлежат итальянскому «Наполи», в составе москвичей он находится в аренде.
Источник считает, что переговоры о трансфере получатся непростыми, так как сам «Наполи» заплатил за Максимовича 26 млн евро и захочет компенсировать траты.
Максимович перешел в «Спартак» в январе 2018 года и сыграл за «красно-белых» восемь матчей в РФПЛ и два в Кубке России. В «Наполи» он перешел в августе 2016 года из «Торино», но за полтора сезона провел за «адзурри» всего 16 игр.
SPORT24.ru: последние новости
Льюис о трех поражениях на ЧМ: «Игроки полностью отдаются, но это не приносит результата» Воробьев о готовности Гусева: «Будем смотреть на его состояние. Что говорить ни о чем» Трус: «В матче с Австрией будем настраиваться на победу, иначе в Белоруссию не пустят»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка17
Медведева выступила с официальным заявлением108
Мутко получит неожиданную должность249
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии23
Кабаева дала откровенное интервью195
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение