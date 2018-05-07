СМИ: «Спартак» хочет выкупить Максимовича у «Наполи»

Московский ”Спартак” намерен оставить у себя защитника Николу Максимовича, уверяет Ttuttomercatoweb. Права на сербского футболиста принадлежат итальянскому «Наполи», в составе москвичей он находится в аренде.

Источник считает, что переговоры о трансфере получатся непростыми, так как сам «Наполи» заплатил за Максимовича 26 млн евро и захочет компенсировать траты.

Максимович перешел в «Спартак» в январе 2018 года и сыграл за «красно-белых» восемь матчей в РФПЛ и два в Кубке России. В «Наполи» он перешел в августе 2016 года из «Торино», но за полтора сезона провел за «адзурри» всего 16 игр.