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Кожевников — о 20:0 у России: тут вопрос — или мы сильные, или команды слабые?
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Кожевников — о 20:0 у России: тут вопрос — или мы сильные, или команды слабые? 

Чемпионат.com 47 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над Беларусью (6:0) и успешное начало ЧМ-2018 (20 заброшенных шайб в трёх матчах при нуле пропущенных).
«Нормальная игра. Самое главное, ребята не расслабляются, играют до конца, хотя команды не очень сильные. Тут такой вопрос: или мы очень сильные, или команды очень слабые? Надо смотреть игру с чехами, которая будет через два дня, и со шведами, а затем уже делать реальные выводы насчёт сборной. Пока неплохо. Видно тренерскую работу, команда играет. Для Воробьёва это плюс. К тому же команда неплохо играет в защите, достаточно уверенно. С чехами будет определяющий матч, будем смотреть, насколько наша сборная готова замахнуться на высокие цели.
Воробьёв сказал, что 20:0 его настораживает? И должно настораживать, он правильно говорит. Всё легко даётся, и когда будут серьёзные игры, не знаю, как команда сыграет. Сопротивления нет, это, кстати говоря, большая проблема. Воробьёв — молодец, что концентрирует на этом внимание, значит, он будет настраивать команду в совершенно другом ракурсе с чехами, шведами. А в плей-офф будет всё по-другому.
Шестёркин сыграл отлично, он мне давно нравится. Надо было и раньше давать ему возможность поиграть. Очень сильный вратарь. Конечно, он не играл в плей-офф КХЛ, но по таланту он самый сильный вратарь.
Перестановки в звеньях? Сейчас другая система, при Воробьёве, что приятно видеть. Нет обороняющихся звеньев и играющих в атаке — все звенья стараются и в обороне отрабатывать, и в атаке играть. Это неплохая тенденция для Воробьёва и нашей команды. У нас есть талантливые игроки, которые могут обыгрывать, и надо дать им уверенность. Воробьёв это делает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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