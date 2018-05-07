Кожевников — о 20:0 у России: тут вопрос — или мы сильные, или команды слабые?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над Беларусью (6:0) и успешное начало ЧМ-2018 (20 заброшенных шайб в трёх матчах при нуле пропущенных).

«Нормальная игра. Самое главное, ребята не расслабляются, играют до конца, хотя команды не очень сильные. Тут такой вопрос: или мы очень сильные, или команды очень слабые? Надо смотреть игру с чехами, которая будет через два дня, и со шведами, а затем уже делать реальные выводы насчёт сборной. Пока неплохо. Видно тренерскую работу, команда играет. Для Воробьёва это плюс. К тому же команда неплохо играет в защите, достаточно уверенно. С чехами будет определяющий матч, будем смотреть, насколько наша сборная готова замахнуться на высокие цели.

Воробьёв сказал, что 20:0 его настораживает? И должно настораживать, он правильно говорит. Всё легко даётся, и когда будут серьёзные игры, не знаю, как команда сыграет. Сопротивления нет, это, кстати говоря, большая проблема. Воробьёв — молодец, что концентрирует на этом внимание, значит, он будет настраивать команду в совершенно другом ракурсе с чехами, шведами. А в плей-офф будет всё по-другому.

Шестёркин сыграл отлично, он мне давно нравится. Надо было и раньше давать ему возможность поиграть. Очень сильный вратарь. Конечно, он не играл в плей-офф КХЛ, но по таланту он самый сильный вратарь.