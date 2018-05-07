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Нападающий «Локомотива» Фарфан получил много предложений от других клубов
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Нападающий «Локомотива» Фарфан получил много предложений от других клубов 

SPORT24.ru 43 минуты назад
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, контракт которого истекает по окончании сезона, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. 33-летний футболист сборной Перу получил много предложений от других клубов, сообщает Conmebol.com.
”Неизвестно, продолжит ли Фарфан играть в России, но он может остаться в Москве, где ему помогли по-настоящему вернуться в футбол”, — пишет источник.
Фарфан перешел в «Локомотив» в январе 2017 года, а до этого он играл за «Аль-Джазиру». В нынешнем сезоне Джефферсон принял участие в 32 матчах «Локо», в которых забил 14 голов и сделал 7 голевых передач. В России Фарфан выиграл Кубок (2016/17) и чемпионат (2017/18).
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя в интервью Sport24.ru истекающий контракт Фарфана, заявил, что клуб постарается максимально сохранить нынешний состав.
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