Нападающий «Локомотива» Фарфан получил много предложений от других клубов

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан , контракт которого истекает по окончании сезона, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. 33-летний футболист сборной Перу получил много предложений от других клубов, сообщает Conmebol.com.

”Неизвестно, продолжит ли Фарфан играть в России, но он может остаться в Москве, где ему помогли по-настоящему вернуться в футбол”, — пишет источник.

Фарфан перешел в «Локомотив» в январе 2017 года, а до этого он играл за «Аль-Джазиру». В нынешнем сезоне Джефферсон принял участие в 32 матчах «Локо», в которых забил 14 голов и сделал 7 голевых передач. В России Фарфан выиграл Кубок (2016/17) и чемпионат (2017/18).