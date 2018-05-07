В финальном матче Кубка России с курским «Авангардом» «Тосно» точно не помогут полузащитник Владимир Быстров и нападающий Павел Погребняк, которые продолжают восстанавливаться от травм. Однако, как сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Ленобласти, защитник Евгений Чернов и хавбек Георгий Мелкадзе имеют шансы сыграть в матче. Оба не появлялись на поле с середины апреля из-за небольших повреждений.
Напомним, матч между «Тосно» и «Авангардом» пройдет в среду, 9 мая, на «Волгоград Арене». Начало встречи в 19:00. (Игорь НОВИКОВ)