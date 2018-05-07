Ещё
Быстров и Погребняк точно не сыграют в финале Кубка, Мелкадзе и Чернов — под вопросом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Быстров и Погребняк точно не сыграют в финале Кубка, Мелкадзе и Чернов — под вопросом 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
В финальном матче Кубка России с курским «Авангардом» «Тосно» точно не помогут полузащитник Владимир Быстров и нападающий Павел Погребняк, которые продолжают восстанавливаться от травм. Однако, как сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Ленобласти, защитник Евгений Чернов и хавбек Георгий Мелкадзе имеют шансы сыграть в матче. Оба не появлялись на поле с середины апреля из-за небольших повреждений.
Напомним, матч между «Тосно» и «Авангардом» пройдет в среду, 9 мая, на «Волгоград Арене». Начало встречи в 19:00. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Спартак" не будет досрочно увольнять Пилипчука Виталий Трус: "Потеряли двух российских игроков на пятаке, как в детском саду" Илья Геркус: "Я был против ухода Денисова из "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка17
Медведева выступила с официальным заявлением108
Мутко получит неожиданную должность249
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии23
Кабаева дала откровенное интервью195
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение