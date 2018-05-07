Активисты движения Putin Team устроили флешмоб к инаугурации Путина

Представители общественного движения Putin Team, основанного российским хоккеистом Александром Овечкиным , устроили в Новороссийске масштабный флешмоб к инаугурации Владимира Путина . Видео арт-перфоманса опубликовано в YouTube-канале движения.

«Более 1 200 человек с воздушными шарами собрались на площади городского морского вокзала и выстроились в огромную надпись ''Путин'' и сердцем под ней. Инициаторами стали участники Putin Team», — говорится в описании к видео.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации Владимира Путина. Таким образом, с сегодняшнего дня он вступил в должность президента России.