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Активисты движения Putin Team устроили флешмоб к инаугурации Путина
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Активисты движения Putin Team устроили флешмоб к инаугурации Путина 

Rambler News Service 34 минуты назад
Представители общественного движения Putin Team, основанного российским хоккеистом Александром Овечкиным, устроили в Новороссийске масштабный флешмоб к инаугурации Владимира Путина. Видео арт-перфоманса опубликовано в YouTube-канале движения.
«Более 1 200 человек с воздушными шарами собрались на площади городского морского вокзала и выстроились в огромную надпись ''Путин'' и сердцем под ней. Инициаторами стали участники Putin Team», — говорится в описании к видео.
7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония инаугурации Владимира Путина. Таким образом, с сегодняшнего дня он вступил в должность президента России.
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