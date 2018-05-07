Мата хочет посвятить Фергюсону победу в Кубке Англии

"В воскресенье все мы были потрясены этой новостью. Как нетрудно догадаться, такая информация оказывает большое влияние на клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Он был фундаментальной фигурой в футболе на протяжении последних десятилетий.

К сожалению, я никогда не тренировался под его руководством, но знаю о его привязанности к клубу, поэтому мы должны показать наш максимум в оставшихся трех матчах сезона, а особенно — в финале Кубка против «Челси».

Будем упорно работать для достижения этого результата и ждать хороших новостей о Фергюсоне" — приводит слова Маты сайт клуба.

Напомним, что финал кубка пройдет 19 мая.