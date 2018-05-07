Конверт с маркой к 75-летию футбольного матча в освобожденном Сталинграде выйдет в обращение 8 мая

«8 мая в рамках серии „К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне“ в почтовое обращение выйдет конверт с оригинальной маркой, посвященный 75-летию со дня проведения футбольного матча между командами »Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград). Футбольный матч «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Сталинград) — товарищеская встреча, состоявшаяся 2 мая 1943 г. в освобожденном Сталинграде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что идея проведения матча заключалась в том, чтобы создать настроение праздника для населения, показать, что город возвращается к полноценной мирной жизни. Для придания важности происходящему пригласили на товарищескую встречу одну из ведущих команд страны — московский «Спартак». Сталинградская команда победила со счетом 1:0. Стадион «Азот», на котором проходил матч, был переполнен более чем в три раза — собралось около 10 тыс. зрителей. Территория вокруг стадиона была разминирована, а блиндажи были переоборудованы в раздевалки.

На конверте с оригинальной маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ; на основном изображении — игровой момент футбольного матча. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой АО «Марка» будет изготовлен штемпель специального гашения для Волгограда.