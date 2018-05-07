Шалунов о разгроме Белоруссии: «Не расстроились, что не дотянули до трех раз по 7:0» 

Нападающий сборной России Максим Шалунов поделился эмоциями от победы над командой Белоруссии в рамках группового этапа ЧМ-2018 (6:0). Действующие бронзовые призеры выиграли все три свои матча на турнире, 20:0 по голам.
«Нам противостояла хорошая команда. 6:0 — тоже хороший счет. Как и 7:0. Не расстроились, что не дотянули до трех раз по 7:0. Когда я забивал в большинстве, мне отдали пас на пустые ворота.
Дацюк — просто феномен хоккея. Очень приятно быть с таким человеком в одной команде. Тренеры не дадут расслабиться перед матчем с чехами.
Я взял номер Шипачева? Этой мой номер. Я под ним играл еще в Новосибирске. В ЦСКА под 78 номером, но в сборной под 87», — передает слова Шалунова корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.