Шалунов о разгроме Белоруссии: «Не расстроились, что не дотянули до трех раз по 7:0»

Нападающий сборной России Максим Шалунов поделился эмоциями от победы над командой Белоруссии в рамках группового этапа ЧМ-2018 (6:0). Действующие бронзовые призеры выиграли все три свои матча на турнире, 20:0 по голам.

«Нам противостояла хорошая команда. 6:0 — тоже хороший счет. Как и 7:0. Не расстроились, что не дотянули до трех раз по 7:0. Когда я забивал в большинстве, мне отдали пас на пустые ворота.

Дацюк — просто феномен хоккея. Очень приятно быть с таким человеком в одной команде. Тренеры не дадут расслабиться перед матчем с чехами.