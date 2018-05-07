«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме команды показали равный футбол. Казанцы были немного ближе к голу, имея несколько хороших возможностей, которые не использовал Сердар Азмун. Уфимцы неплохо смотрелись на стандартах. Во второй половине игры хозяева владели заметной инициативой, но не смогли открыть счёт.
«Рубин» (37 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (40) — шестое.