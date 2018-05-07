«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в Казани — 0:0

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме команды показали равный футбол. Казанцы были немного ближе к голу, имея несколько хороших возможностей, которые не использовал Сердар Азмун. Уфимцы неплохо смотрелись на стандартах. Во второй половине игры хозяева владели заметной инициативой, но не смогли открыть счёт.