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«Ахмат» обыграл «Анжи», «Рубин» и «Уфа» победителя не выявили
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«Ахмат» обыграл «Анжи», «Рубин» и «Уфа» победителя не выявили 

Soccer News 16 минут назад
Фото: Soccer News
Представляем результаты 29-го тура РФПЛ.
"Рубин" — «Уфа» 0:0  "Рубин": Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Попов, Подберезкин (Карадениз, 59), Коновалов, Нобоа, Кузьмин, Азмун.
"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин (Тумасян, 46), Йокич, Живоглядов (Аликин, 76), Стоцкий, Пауревич, Сысуев (Кротов, 83), Салатич, Игбоун, Обляков.
Предупреждения: Кузьмин (54), Кудряшов (57), Стоцкий (61).
"Анжи" — «Ахмат» 0:2  Голы: Родолфо, 18 — 0:1, Роши, 87 — 0:2  "Анжи": Будаков, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Данченко, Антон, Хубулов, Мусалов, Прудников (Калмыков, 59), Лескано.
"Ахмат": Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Митришев (Иванов, 72), Швец, Уциев, Балай (Мбенг, 66).
Предупреждения: Тетрашвили (37), Бериша (41), Полуяхтов (45), Роши (68), Мбенг (76), Семенов (81), Швец (86).
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