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Юрий Семин: «Считаю себя тренером молодого поколения»
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Юрий Семин: «Считаю себя тренером молодого поколения» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям «СЭ» Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников, которому 11 мая исполнится 71 год, призвал общественность не акцентировать внимание на его возрасте.
За Палыча! Рабинер — о главном герое чемпионата
— Есть ли разница между первым вашим чемпионским поколением, 2002-2004 годов, и нынешним?
— Конечно, есть. Она есть и во мне. В 90-е, 2000-е годы я был один, сейчас — другой. Самое простое — раньше на базу заезжали за два дня до игры, сейчас — за день. Но бывают и исключения. Когда прошлой весной проиграли 0:4 ЦСКА, я в жесткой форме сказал — едем на базу. Разбираемся, почему так получилось, тренируемся, а потом, возможно, я вас отпущу. Никто против ничего не сказал. Вот вам и новое поколение! И через несколько дней мы выиграли Кубок России.
А Фернандеш, который играл со сломанным ребром — это какое поколение? Я сам три раза ребро ломал — и лежал на кровати, перевязанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Я и сам считаю себя тренером молодого поколения. Того, с которым работаю.
Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день — он молодой.
А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов (что Семин делает каждый год уже больше 20 лет. — Прим. «СЭ»). А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается — разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!
Слава богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: «Все, я закончил». (Александр ЛЬВОВ, Игорь РАБИНЕР)
Полностью интервью Юрия Семина — скоро в «СЭ» Уникум Эдер. Кто забил золотой гол «Локо» // «Локомотив» — чемпион. Семин — великий // Секрет семинского золота
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