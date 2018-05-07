​Анчелотти: «В финале Кубка Италии поддержу „Милан“

Экс-тренер «Милана» Карло Анчелотти заявил, что в финале Кубка Италии будет болеть за свой бывший клуб.

"Буду следить за матчем вместе с моим другом, шеф-поваром. Он «миланиста» до мозга костей, и на время игры мы оба наденем футболки «Милана» — это то, что я могу сделать для поддержки «россонери», — отметил Анчелотти в беседе с итальянскими журналистами.

"Гаттузо хорошо справляется со своей работой, команда быстро нашла с ним общий язык. Несмотря на то, что «Милан» испытывал трудности в последнее время, Рино удалось хорошо подготовить коллектив. Думаю, он прекрасно знает, как действовать против «Ювентуса» с тактической точки зрения и сможет настроить команду как следует".

Финал Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится 9 мая. Начало в 22:00.