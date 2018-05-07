Ещё
​Анчелотти: «В финале Кубка Италии поддержу „Милан“
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Анчелотти: «В финале Кубка Италии поддержу „Милан“ 

Евро-футбол.Ру 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-тренер «Милана» Карло Анчелотти заявил, что в финале Кубка Италии будет болеть за свой бывший клуб.
"Буду следить за матчем вместе с моим другом, шеф-поваром. Он «миланиста» до мозга костей, и на время игры мы оба наденем футболки «Милана» — это то, что я могу сделать для поддержки «россонери», — отметил Анчелотти в беседе с итальянскими журналистами.
"Гаттузо хорошо справляется со своей работой, команда быстро нашла с ним общий язык. Несмотря на то, что «Милан» испытывал трудности в последнее время, Рино удалось хорошо подготовить коллектив. Думаю, он прекрасно знает, как действовать против «Ювентуса» с тактической точки зрения и сможет настроить команду как следует".
Финал Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится 9 мая. Начало в 22:00.
Евро-футбол.Ру: последние новости
​Ширер: "Фергюсону предстоит важнейшая схватка в его жизни" Кверквелия - лучший игрок "Локомотива" в апреле Аллегри обсудит своё будущее с "Ювентусом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка17
Медведева выступила с официальным заявлением108
Мутко получит неожиданную должность249
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии23
Кабаева дала откровенное интервью195
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение